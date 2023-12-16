Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких регионах Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушную тревогу объявили в украинской столице и ряде регионов государства. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, тревожные сигналы прозвучали в Киеве в 21:06 по московскому времени.

Затем сирены начали раздаваться на территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Ранее в ночь на 16 декабря в Киеве раздалось несколько взрывов. Перед этим взрывы прозвучали в Киевской области. По информации местных властей, сработали системы противовоздушной обороны. Взрывы прозвучали в Подольском районе Киева, уточнял мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Черкасской области и подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности случившегося не приводились. При этом сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях, а также в районах Херсонской области, находящихся в украинской юрисдикции.