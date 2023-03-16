Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Ряд украинских Telrgram-каналов связывают это со взлетом самолета МиГ-31К, который несет ракету «Кинжал».

Вся территория Украины в зоне тревоги, — передает Telgram-канал «Политика страны».

15 марта по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. В Харькове и Киевской области прогремели взрывы. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, удары были нанесены сразу в нескольких точках в регионе.

Позднее мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что рядом с места прилета нет ни одного военного и инфраструктурного объекта, только жилые постройки.

Параллельно с этим в Telegram-канале военной администрации Киевской области сообщили об уничтожении взрывоопасных предметов на территории Вышгородского района 15 марта. Подписчики Telegram-канала издания «Страна.ua» утверждают, что утром уже прогремело несколько взрывов.

13 марта украинские СМИ сообщили, что в Сумской области произошли взрывы, сообщает «Страна.ua». Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что взрыв произошел в районе лицея в поселке Зноб-Новгородское.