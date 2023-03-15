В Киевской области и Харькове прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харькове и Киевской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, удары были нанесены сразу в нескольких точках в регионе. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Внимание! Жители Харькова и области, <...> снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях, — написал Синегубов.

Позднее мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что рядом с места прилета нет ни одного военного и инфраструктурного объекта, только жилые постройки

Параллельно с этим в Telegram-канале военной администрации Киевской области сообщили об уничтожении взрывоопасных предметов на территории Вышгородского района 15 марта. Подписчики Telegram-канала издания «Страна.ua» утверждают, что утром уже прогремело несколько взрывов.

13 марта украинские СМИ сообщили, что в Сумской области произошли взрывы, сообщает «Страна.ua». Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что взрыв произошел в районе лицея в поселке Зноб-Новгородское.

10 марта в Киеве и еще 11 областях Украины, в том числе Сумской, была объявлена воздушная тревога.

За день до этого в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли массированные удары по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, тем самым отомстив за обстрелы в Брянской области. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, все цели были достигнуты.