На Украине сообщили о взрывах в Сумской области «Страна.ua»: в Сумской области прозвучали взрывы

Фото: Oleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сумской области, расположенной в северной части Украины, произошли взрывы, сообщает «Страна.ua». Согласно данным онлайн-карты, незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Пишут о взрывах в Сумской области, — говорится в сообщении.

Точное количество взрывов не сообщается. Глава Сумской области Дмитрий Живицкий и мэр Сум Александр Лысенко сообщения не комментировали. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал, что взрыв произошел в районе лицея в поселке Зноб-Новгородское.

10 марта в Киеве и еще 11 областях Украины, в том числе Сумской, была объявлена воздушная тревога.

За день до этого в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли массированные удары по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, тем самым отомстив за обстрелы в Брянской области. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, все цели были достигнуты.