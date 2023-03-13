В Сумской области, расположенной в северной части Украины, произошли взрывы, сообщает «Страна.ua». Согласно данным онлайн-карты, незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Пишут о взрывах в Сумской области, — говорится в сообщении.
Точное количество взрывов не сообщается. Глава Сумской области Дмитрий Живицкий и мэр Сум Александр Лысенко сообщения не комментировали. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал, что взрыв произошел в районе лицея в поселке Зноб-Новгородское.
10 марта в Киеве и еще 11 областях Украины, в том числе Сумской, была объявлена воздушная тревога.
За день до этого в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли массированные удары по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, тем самым отомстив за обстрелы в Брянской области. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, все цели были достигнуты.