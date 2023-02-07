Вооруженных преступников заблокировали в Евроквартале Брюсселя RTBF: полиция заблокировала вооруженных преступников в Евроквартале Брюсселя

Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency

Полиция Брюсселя проводит операцию по поимке группы вооруженных преступников. Они заблокированы в Евроквартале, где через два дня должен состояться саммит глав государств и правительств Евросоюза с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал RTBF. По данным СМИ, подозреваемые блокированы в доме на улице Бодюонья, в 50 метрах от здания Еврокомиссии и в 100 метрах от комплекса «Европа» и дворца Justus Lipsius, где проходят саммиты ЕС.

Как сообщают источники телеканала в полиции, правоохранители были вызваны в Евроквартал после того, как там произошел «уличный инцидент», в результате которого группа вооруженных лиц скрылась в жилом доме. Прокуратура Брюсселя подтвердила данные о полицейской операции. При этом никаких подробностей там не сообщили.

В настоящее время улица заблокирована полицейскими, местные жители эвакуированы в соседние гостиницы. На месте происшествия находятся несколько десятков полицейских, а также пожарные. Над Еврокварталом летает вертолет.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле Национальная разведывательная организация совместно с полицией в ходе операции задержал 15 членов «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как передает агентство DHA, их подозревают в подготовке терактов против консульств Швеции и Нидерландов в городе и религиозных объектов.

Также сообщалось, что основатель крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование «Исламского государства» на 34 млн рублей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности).