Турецкие силовики задержали подозреваемых в подготовке терактов в Стамбуле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Стамбуле Национальная разведывательная организация совместно с полицией в ходе операции задержал 15 членов «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как передает агентство DHA, их подозревают в подготовке терактов против консульств Швеции и Нидерландов в городе и религиозных объектов.

В ходе операции Национальной разведывательной организации и полиции против членов террористической группировки «Исламское государство»* задержаны 15 человек, подозреваемых в том, что они получали инструкции от лидеров входящего в состав ИГ* «Вилайета Хорасан» инструкции по подготовке терактов против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле, — сообщило агентство.

Ранее основатель крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование «Исламского государства» на 34 млн рублей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности). Ранее сообщалось, что Эжаев использовал для сбора и перевода денежных средств возможности издательского дома «Умма», книги которого признавались экстремистскими по результатам экспертиз, однако переиздавались после формального изменения названий. Уточняется, что такая литература распространялась в том числе и среди заключенных.