В Москве арестовали владельца издательства «Умма» мусульманской литературы

https://static.news.ru/photo/1b794000-a985-11eb-af05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители арестовали в Москве владельца издательства «Умма», которое производит мусульманскую литературу, Асламбека Эжаева. Его подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В рамках уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга установили причастность к финансированию терроризма Асламбека Эжаева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, — сказала она.

Петренко уточнила, что суд заключил подозреваемого под стражу. По её словам, ИД «Умма» также использовался для «сбора и перевода денежных средств». Литература «Уммы» по результатам экспертиз уже признавалась экстремистской, однако книги после формального изменения названий вновь переиздавались.

Уточняется, что такая литература распространялась в том числе и среди заключённых.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ивановской области сторонника запрещённого на территории России религиозного исламистского движения «Таблиги Джамаат». По данным оперативников, мужчина участвовал в религиозных обрядах, организованных запрещённым движением, а также участвовал в миссионерской деятельности.