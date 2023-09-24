Вооруженные краской экоактивисты пытались сорвать Берлинский марафон

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Активистов группы защиты климата «Последнее поколение» останавливает полиция

Радикальные экоактивисты попытались сорвать проведение Берлинского марафона, сообщает ТАСС. С этой целью они пробрались к трассе и разлили на ней оранжевую краску. Организаторами акции стали участники движения Letzte Generation.

По информации агентства, несколько активистов также попытались растянуть плакаты на дистанции, но им помешали сотрудники полиции. Правоохранители оттащили манифестантов с трассы. Их дальнейшая судьба неизвестна, однако прежде власти Берлина запретили любые акции во время марафона под угрозой высоких штрафов.

Сами активисты объяснили акцию с краской тем, что оранжевый — предупреждающий цвет. Они также выразили сожаление в связи с необходимостью помешать проведению забега.

Предупреждающий цвет на трассе — нам придется выбраться из окаменелостей к 2030 году, чтобы получить шанс на выживание, — написали представители движения в Twitter (X).

Ранее сообщалось, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг могут отправить в тюрьму после акции протеста в порту города Мальме. Ее обвиняют в неподчинении полиции, причем уже второй раз за год.

В июле по решению суда Тунберг уже была оштрафована на 1,5 тысячи шведских крон (на тот момент около $144) за отказ свернуть акцию протеста. Сразу после вынесения приговора Тунберг и другие активисты из экологической группы Reclaim the Future пришли в порт и заблокировали проезд нефтевозам. Полиции снова пришлось разгонять манифестантов.