Воевавшего на стороне ВСУ белорусского националиста ликвидировали в ЛНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Белорусский националист Иван Марчук, участвовавший в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ, ликвидирован в районе Лисичанска, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Уроженец Белоруссии командовал одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского.

Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», — сообщил Марочко.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону арестовали местного жителя, который намеревался вступить в украинский нацбатальон. Кроме того, он оказался создателем ряда сообществ в соцсети «ВКонтакте», в которых героизировались нацистские преступники из числа казаков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В конце июня сотрудниками ФСБ был задержан 28-летний житель Казани, который собирался отправиться на Украину и вступить там в ряды нацбатальона. Его арестовали и возбудили дело о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании.