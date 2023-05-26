Военный эксперт предупредил о риске провокаций в ходе учений НАТО в ФРГ Военный эксперт Кнутов: учениями в Европе НАТО пытается «показать зубы» России

Фото: IMAGO/Rainer Droese/Global Look Press

Учения НАТО Air Defender 23

Крупнейшие военно-воздушные учения НАТО Air Defender 23 пройдут в Германии в июне на фоне российской СВО на Украине, поэтому не следует исключать провокаций, считает военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Народными Новостями» он обратил внимание на то, что Альянс решил организовать маневры именно во время ожидания украинского контрнаступления.

К этим учениям сейчас приурочено наступление украинской армии, о котором неоднократно заявлялось. <...> Они проводят учения — мы принимаем ответные меры. Мы приводим в повышенную степень готовности наши воздушно-космические силы, войска ПВО и авиацию на тот случай, если учения перерастут в какие-то серьезные провокации, — отметил эксперт.

Он напомнил, что не раз случались ситуации, когда под видом учений начинались локальные военные конфликты, поэтому к маневрам НАТО «надо относиться достаточно серьезно».

По мнению Кнутова, прямая агрессия со стороны НАТО в рамках Air Defender 23 маловероятна, однако сейчас Альянс «пытается показать зубы» России, и учения могут создать напряженную обстановку в воздухе.

Air Defender 23 пройдут на территории Германии с 12 по 23 июня, в них примут участие несколько тысяч военных и 240 самолетов США и стран Европы.

Ранее в Германии заявили, что этими учениями Североатлантический блок решил пригрозить России. Обозреватели издания Bild полагают, что событие должно стать сигналом президенту РФ Владимиру Путину о боеготовности НАТО.