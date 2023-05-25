В Германии указали на особый сигнал НАТО, посланный Путину Bild: учения НАТО Air Defender 23 должны предупредить Путина о боеготовности блока

Фото: Kremlin.ru

Североатлантический альянс под эгидой Германии вознамерился пригрозить России военными учениями Air Defender 23, сообщает Bild. Обозреватели издания полагают, что событие должно стать сигналом президенту РФ Владимиру Путину о боеготовности НАТО.

Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <...> Несомненно это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина, — говорится в материале.

Таким образом авторы материала отреагировали на речь главы немецкого штаба ВВС Инго Герхартца. По словам военачальника, одной из задач тренировок сил НАТО станет демонстрация того, насколько быстро военный блок сможет отреагировать, «если случится худшее».

Учения Air Defender 23 пройдут с 12 по 23 июня в Германии. В них должны принять участие несколько тысяч американских и европейских солдат. Ожидается, что во время учений в воздух поднимут 240 самолетов. В апреле сообщалось, что для проведения тренировок будет частично закрыто воздушное пространство.

Ранее Kitts-Nevis Observer писало, что президент РФ Владимир Путин предотвратил вход войск НАТО на Украину благодаря козырю в виде ядерного арсенала страны. По мнению обозревателей, российский лидер знает, что благодаря стратегическим силам может нанести колоссальный ущерб Западу.