Военный эксперт назвал «ракетный щит» Украины угрозой для Крыма

Заявления министра обороны Украины Андрея Тарана о создании собственного «ракетного щита» не стоит расценивать как пустой звук. Об этом «ПолитРоссии» сказал полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его мнению, главными целями украинских ракет могут оказаться Крым и Донецк.

Такие заявления милитаристского толка — это популизм, который рассчитан на три аудитории. Первая — украинская, которую надо одурачить, что не всё так плохо. Вторая аудитория — Россия, которую надо лишний раз припугнуть старым советским хламом. Третья —­ США, которые подкидывают Киеву деньжат и спрашивают, что они на эти деньги делают, — пояснил эксперт.

Однако, несмотря на то что сегодня украинский военно-промышленный комплекс находится в плачевном состоянии, он всё же способен произвести оружие, которое может причинить ущерб, полагает полковник в отставке. По его мнению, Украина занимается переделкой ещё советских разработок, чтобы сформировать из своих вооружённых сил что-то похожее на настоящую армию. И, как утверждает Баранец, делает это с серьёзным прицелом и на Донецк, и на Крым.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в 2022 году в стране смогут начать работу над созданием собственного «ракетного щита». Генерал-лейтенант также перечислил вооружения и боеприпасы, которые при этом могут быть использованы. Он отметил, что в первую очередь возобновят работу над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан». Также будет принят на вооружение новый реактивный снаряд «Тайфун-1» к системе залпового огня «Верба» и создана реактивная система залпового огня проекта «Ураган», которая сможет использовать снаряд «Тайфун-2».