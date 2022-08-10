Военный эксперт назвал категории иностранных наёмников на Украине Военный эксперт Шурыгин: иностранные наёмники едут на Украину за деньгами и карьерой

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Военный эксперт Владислав Шурыгин дал характеристику иностранным наёмникам на Украине. Это профессиональные военные, а не идейные добровольцы, как их принято представлять в западных СМИ, приводят слова эксперта «Известия».

Как правило, наёмники едут на Украину, чтобы заработать денег или построить карьеру.

Можно назвать несколько категорий наёмников на Украине. Большое их количество числятся на контрактах в частных военных компаниях. Особенно много таких среди поляков, есть даже подразделения, состоящие из них, — рассказал эксперт.

Он отметил, что под наёмников маскируются военнослужащие разных армейских структур из западных стран, чтобы заработать боевой опыт — и это считается престижным. Кроме них есть и классические искатели приключений, они приехали за ощущениями и впечатлениями — и это самая большая категория наёмников. Самое главное условие пребывания наёмника в зоне боевых действий — это его личная безопасность, отметил эксперт.

«Солдаты удачи» должны знать, что вот они сейчас поохотятся на людей, а потом вернутся домой. Как только они начинают чувствовать серьёзную опасность, они стараются покинуть зону боевых действий, — пояснил Шурыгин.

Специалист добавил, что хорошим аргументом, который помогает вывести наёмника из игры, является та тактика, которую сейчас используют ВС РФ.

В окопах под артогнем иностранцы быстро теряют мотивацию, понимая, что рано или поздно их убьют или искалечат. Этим объясняется тенденция сокращения числа наёмников на Украине, — рассказал эксперт.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара по населённому пункту Выводово Днепропетровской области Украины было уничтожено более 80 иностранных наёмников. По данным ведомства, там располагался опорный пункт иностранного легиона.