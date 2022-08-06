МО РФ: ВКС уничтожили более 80 иностранных наемников под Днепром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»

В результате удара по населенному пункту Выводово Днепропетровской области Украины было уничтожено более 80 иностранных наемников, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По данным ведомства, там располагался опорный пункт иностранного легиона.

В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранный легион», уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники, — рассказали в Министерстве обороны.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы вблизи населенного пункта Пятигорское Харьковской области российскими войсками были уничтожены реактивные системы залпового огня HIMARS.

2 августа представитель ведомства сообщил о том, что ВКС России уничтожили до 250 наемников иностранного легиона и более 20 единиц военной техники в районе города Николаева в ходе спецоперации. Кроме того, в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 боевиков 92-й механизированной бригады ВСУ и военная техника, еще более 130 украинских военных были уничтожены в районе Артемовска.