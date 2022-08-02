Минобороны России сообщило о массовом уничтожении наёмников в ходе СВО Минобороны России сообщило об уничтожении более 800 наёмников в ходе СВО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Воздушно-космические силы России уничтожили до 250 наемников «иностранного легиона» и более 20 единиц военной техники в районе города Николаев в ходе спецоперации, сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ. Кроме того, в населённых пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники, еще более 130 националистов было уничтожено в районе Артемовска.



Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского «иностранного легиона» в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен» на территории техникума в Харькове. В результате было уничтожено до 350 боевиков и 11 единиц военной техники. Кроме того, в Херсонской и Николаевской областях российские военные уничтожили порядка 100 боевиков и 25 единиц техники.

До этого директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что несколько стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе. По его словам, в вербовке участвуют даже дипломатические представительства Украины за рубежом, что нарушает международные соглашения, в частности венскую Конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.