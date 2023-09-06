Военный аналитик заявил о новой серьезной угрозе для Украины Военный аналитик Босник назвал вооруженные «Кинжалами» Су-34 угрозой для Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34 ВКС России

Использование российской армией самолетов Су-34 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» является серьезной угрозой для Украины и стран НАТО, заявил военный аналитик Драго Босник в статье для издания InfoBRICS. По мнению специалиста, таким решением командование ВКС России увеличило количество способных переносить «Кинжалы» самолетов в пять раз. Эксперт также предполагает, что Россия успешно справилась с задачей по увеличению производства гиперзвуковых ракет.

Поскольку ВКС РФ теперь могут размещать «Кинжалы» на других, более традиционных платформах, это не сулит ничего хорошего противникам России, поскольку это может навсегда изменить способ использования Су-34. Это также указывает на то, что сообщения о росте производства гиперзвуковых ракет соответствуют действительности, — рассказал Босник.

Аналитик подчеркивает, что теперь самолеты Су-34 представляют еще большую опасность для стран НАТО, так как их можно использовать на множестве стратегических направлений. Он также напомнил, что российский истребитель является самым дальнобойным тактическим боевым самолетом в мире и уступает по своей грузоподъемности только истребителю-перехватчику МиГ-31.

Автор Telegram-канала Fighterbomber ранее заявил, что российские войска также начали использовать бомбы ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, они обладают рядом преимуществ перед «Кинжалами». В частности, они в три раза мощнее этих ракет и отличаются меньшей стоимостью.