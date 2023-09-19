Военкор рассказал об обстановке в Клещеевке Военкор Коц: небольшой участок со стороны Бахмута ещё наш

Фото: МО РФ

Основные бои идут восточнее и северо-западнее Бахмута, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, ведутся интенсивные сражения, обе стороны не оставляют попытки закрепиться на позициях.

Небольшой участок со стороны Бахмута ещё наш. Несколько домов на севере и северо-востоке. Основной замес сейчас восточнее (хохол подошёл к ж/д ветке и закрепляется, мы штурмуем) и северо-западнее (мы закрепляемся, они штурмуют), — пишет журналист.

Он отмечает усиленную работу артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая работает кассетными боеприпасами. По его словам, она стала грамотнее и точнее. При этом большого наступления с тяжёлой техникой нет, работают малыми штурмовыми группами и сильной группой закрепления.

За ночь отстраиваются так, что диву даёшься — с нуля полноценный крытый блиндаж или укрытие под фундамент дома, — говорит Коц.

Также, по его словам, у противника есть преимущества в наблюдении, корректировке с воздуха и работе средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в серой зоне. По его словам, ВСУ пытаются закрепиться там, но им не удается этого сделать. Он также добавил, что Андреевка практически полностью уничтожена.