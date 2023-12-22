Военкор пожонглировал информацией о десятке украинских пленных Сладков рассказал несколько версий о пленении десятка украинских военных

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Украинские военнопленные

Военный корреспондент Александр Сладков пожонглировал информацией и сообщил в своем Telegram-канале несколько версий о пленении десятка украинских военных. По одной из версий, они сами пришли к российским военным, по другой — вышли на засаду, по третьей — их выкрал российский спецназ. Журналист выразил желание узнать официальную информацию по этому поводу.

Жонглирую информацией об украинских пленных, — объявил он.

В первой версии он ссылается на сообщение Telegram-канала «Адекватный харьковчанин», который ведет военный журналист полковник запаса Геннадий Алехин. Там утверждается, что шесть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прикрытием тумана перешли на территорию Белгородской области и сдались российским военным. Еще четверо украинских бойцов также сдались на участке российской границы в районе Новой Таволжанки, напротив Харьковской области Украины.

Есть еще один вариант, из другого моего источника: шесть украинских солдат вышли на нашу засаду в Валуйском районе, им предложили сдаться — согласились; шесть человек спецназ Министерства обороны России выкрал с украинских позиций где-то напротив Сподора. Не знаю... Хочется иметь реальную официальную информацию, — пишет Сладков.

Ранее в Сети появилось видео, как два российских штурмовика пленили группу украинских бойцов, скрывавшихся в блиндаже. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ сначала ведут огонь по укрытию противника, после чего подходят ближе и предлагают добровольно сложить оружие.