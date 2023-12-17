Два штурмовика ВС РФ пленили целую группу украинских бойцов под Клещеевкой

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Два штурмовика Вооруженных сил России пленили группу украинских бойцов, скрывавшихся в блиндаже, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ сначала ведут огонь по укрытию противника, после чего подходят ближе и предлагают добровольно сложить оружие.

Обстановку в зоне боевых действий под Клещеевкой контролировал оператор беспилотника. На кадрах видно, как бойцы занимают выгодные позиции, пока украинские военнослужащие выползают из укрытия и ложатся лицом вниз. Всего из блиндажа вышли пять солдат.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что число украинских военнопленных значительно увеличилось. По его словам, среди них встречаются как десантники, так и штурмовики пехотных подразделений. Военкор добавил, что бойцы отстреливаются до последнего, однако, если выбор встает между жизнью и смертью, они выбирают первое.

О резком увеличении сдающихся в плен украинских военных также заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, между Москвой и Киевом в настоящее время идет работа по обмену военнопленными.