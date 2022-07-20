Военкор Пегов: Берестовое взято силами ЛНР

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР

Село Берестовое Донецкой Народной Республики (ДНР) взято под контроль силами Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале. По его словам, населенный пункт имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения союзных войск в направлении Соледара и Артемовска, а также выхода к трассе Северск — Артемовск.

Срочно. Берестовое взято силами Народной милиции ЛНР, — написал Пегов.

Он добавил, что со стороны Берестового ВСУ вели обстрелы Спорного и Лисичанска.

18 июля министр внутренних дел ЛНР Виталий Киселев объявил о взятии силами республики Северска. Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинское командование приняло решение вывести из города свои подразделения. По данным Минобороны РФ, положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действовавшей в районе Северска, было критическим. Потери превышали 70% личного состава.