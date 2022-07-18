Северск перешел под контроль ЛНР Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Северск перешел под контроль республики

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР

Северск перешел под контроль сил ЛНР, заявил в эфире Первого канала помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев. Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинское командование приняло решение вывести из города свои подразделения.

Северск под нашим контролем, — сказал Киселев.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что союзные силы ведут наступление на позиции ВСУ на четырех направлениях. По данным Минобороны России, положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действовавшей в районе Северска, было критическим. Потери бригады превышали 70% личного состава.

При этом посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные пытаются удержать Северск за счет заградительных отрядов.