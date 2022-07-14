ТАСС: союзные силы зашли в Северск

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что союзные силы ЛНР и России зашли в Северск, на данный момент город находится под оперативным контролем. Об этом сообщает источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Союзные силы уже зашли в Северск. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы ведут наступление на позиции ВСУ на четырёх направлениях. Минобороны России заявляло, что положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действующей в районе Северска, является критическим. Потери бригады превышали 70% личного состава.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина пытается удержать город Северск в ДНР с помощью заградительных отрядов. Он добавил, что они расстреливают украинских военных при попытке бежать.