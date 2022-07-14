ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что союзные силы ЛНР и России зашли в Северск, на данный момент город находится под оперативным контролем. Об этом сообщает источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Союзные силы уже зашли в Северск. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины,приводит агентство слова неназванного собеседника.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы ведут наступление на позиции ВСУ на четырёх направлениях. Минобороны России заявляло, что положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действующей в районе Северска, является критическим. Потери бригады превышали 70% личного состава.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина пытается удержать город Северск в ДНР с помощью заградительных отрядов. Он добавил, что они расстреливают украинских военных при попытке бежать.

 