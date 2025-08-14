Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»

Украинский дрон «Летучая лисица» собран из западных комплектующих, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что у беспилотника необычное расположение двигателей, которые смещены ближе к задней части.

У украинского дрона «Летучая лисица» очень интересное расположение двигателей, они более центрованы назад. Дрон разработан, по заявлению украинского командования, на местных заводах, но, скорее всего, он просто собран из западных и китайских комплектующих, — пояснил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ нанесли удар по Ростову-на-Дону беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица». По словам очевидцев, аппарат заметили в небе за считанные минуты до того, как в одном из жилых домов прогремел взрыв. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Впоследствии военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что дрон «Летучая лисица» фактически является переделанным спортивным самолетом. Он отметил, что скорость такого беспилотника может достигать 200 километров в час, а бомбовая нагрузка составляет до сотни килограмм.