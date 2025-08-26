Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:26

Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском

Военэксперт Матвийчук: ВСУ не смогут прорвать окружение ВС РФ под Северском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины не смогут прорвать окружение российской армии под Северском в ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, разгром украинской группировки из пяти тысяч человек позволит ВС России выйти в направлении Краматорска.

Под Северском создается оперативное окружение группировки ВСУ, около пяти тысяч бойцов. Все говорит о том, что мы добьемся целей, и эта группировка будет окружена. Сил для блокирования на этом направлении у украинцев нет, они пару раз попытались, но ничего не получается. Это позволит нам разгромить данную группировку и выйти в направлении Краматорска, — сказал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около пяти тысяч украинских военных рискуют оказаться в окружении в районе Северска. По данным канала, после взятия села Серебрянка ВС России развивают наступление с нескольких направлений, стремясь замкнуть кольцо вокруг города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого стало известно, что операторы дронов Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР. Удары были нанесены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

ВСУ
СВО
Северск
ВС РФ
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
