Водителя консула РФ во Франции заподозрили в продаже краденых велосипедов

https://static.news.ru/photo/95c8c4a6-8bc7-11eb-9f93-96000091f725_660.jpg Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/Global Look Press

Французская полиция заподозрила водителя российского консула в Страсбурге в систематической перепродаже краденых велосипедов. Однако наказания ему пока что избежать удалось: попав в поле зрения правоохранителей, мужчина уехал на родину, сославшись на проблемы со здоровьем.

По данным следствия, через сайт частных объявлений злоумышленникам удалось продать около 300 велосипедов, среди которых были электрические. Общая стоимость двухколёсных транспортных средств оценивается в €100 тысяч, передаёт France Bleu.

Подробности дела полиция не разглашает, поэтому доподлинно неизвестно, сколько человек занимались противоправной деятельностью. Сообщается лишь, что 40-летний россиянин мог отвечать за сбыт краденных велосипедов.

Расследование началось в начале февраля 2021 года, вскоре после того, как был похищен велосипед бывшего вице-мэра Страсбурга Алена Фонтанеля. Тот привязал транспортное средство на улице около входа в представительство Франции в Совете Европы. Спустя несколько дней политик увидел пропажу на сайте объявлений, где велосипед продавали за полцены. Он сообщил об авторе объявления полицейским, продавцом оказался водитель российского дипломата.

Вскоре подозреваемого задержали, но арестовывать пока не стали. Однако когда следователи снова захотели пообщаться с мужчиной, работодатель уведомил, что тот уехал в Россию. После этого россиянина объявили в розыск.

В консульстве России между тем не стали комментировать дело, мотивируя это заботой о защите персональных данных.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный в костюме Деда Мороза украл велосипед из подъезда дома в российском Кирове.