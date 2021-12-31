Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей от 6 лет
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:35, 01 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Власти Франции ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах для детей в возрасте от шести лет. Новое постановление было опубликовано на официальном сайте французского правительства. Двумя днями ранее обязательное ношение масок также было введено в Париже и окрестностях.
По всей территории Франции дети в возрасте шести лет должны будут носить маски на открытом воздухе и в большинстве общественных мест с понедельника, 3 января 2022 года,— указано в постановлении.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе заявил о введении ряда других ограничительных мер, в том числе о требовании о работе из дома не менее трёх дней в неделю начиная с января. За нарушение этих новых правил компаниям грозит штраф до €50 тысяч. Собрания на открытом воздухе также будут ограничены до пяти тысяч человек.
Ранее профессор из Университета Аристотеля в греческом городе Салоники Демосфен Сарияннис предположил, что пандемия коронавируса может закончиться 20 февраля 2022 года.