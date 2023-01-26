Во Франции предупредили Запад о санкционном бумеранге AgoraVox: антироссийские санкции против атомной отрасли вернутся к Западу бумерангом

Фото: Росатом/vk.com

Колумнист французского издания AgoraVox Патрис Браво заявил, что санкции против российской атомной отрасли в случае их введения вернутся к Западу бумерангом. Он напомнил, что Россия является поставщиком уникальных технологий обогащения урана и одним из крупнейших экспортеров этого топлива.

Браво уточнил, что на долю России приходится 42% мировых мощностей по переработке урана. Также Москва участвует в крупных проектах по строительству АЭС за рубежом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неслучайно выступил против санкций в отношении атомной отрасли России, считает колумнист.

Таким образом, неясно, будут ли эффективными новые санкции против России. При этом ограничения в отношении атомной отрасли обернутся против самих европейских стран, — заключил он.

Ранее издание Politico сообщило, что в Евросоюзе больше не думают о новых санкциях против России, несмотря на призывы ряда стран ввести ограничения в отношении российской атомной отрасли, облачных сервисов и иных технологий. Авторы статьи подчеркивают, что нынешний энергокризис вселяет страх в политических лидеров ЕС потерять свои места. Кроме того, есть опасения, что Венгрия может не просто затормозить, а заблокировать новый пакет рестрикций.