Politico: в ЕС перестали думать о новых санкциях против России

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Страны Евросоюза больше не думают о новых санкциях против России, несмотря на призывы ряда стран ввести ограничения в отношении российской атомной отрасли, облачных сервисов и иных технологий, пишет Politico. Авторы статьи подчеркивают, что нынешний энергокризис вселяет страх в политических лидеров ЕС потерять свои места. Кроме того, есть опасения, что Венгрия может не просто затормозить, а заблокировать новый пакет рестрикций, считают обозреватели.

В целом в Западной Европе наступила усталость от санкций, тем более что становится все труднее найти меры, которые навредят России больше, чем они нанесут экономический ущерб ЕС, — говорится в статье.

По словам журналистов, не только Венгрия становится противником санкций. Существует обеспокоенность Запада и по поводу позиции Италии, когда в Риме обновится правительство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад пребывает в панике относительно того, как проведет предстоящую зиму в условиях энергокризиса и растущих цен. При этом он выразил надежду, что с разумными шагами удастся пережить эти испытания.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь подчеркнул, что если Европа считает, будто сможет легко победить Россию, то ей следует готовиться и к холодной, и к полярной зиме. По словам главы республики, все ожидают поражения противника, а не ищут компромисс.