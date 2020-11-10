Во Франции предложили отменить празднование Рождества и Нового года

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Глава одной из парижских больниц Жюльен Ленгле призвал власти Франции отменить празднования Рождества и Нового года из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Я бы сказал без всяких колебаний, что мы должны отменить Рождество и День Святого Сильвестра (Новый год. — NEWS.ru), — цитирует Ленгле агентство Reuters.

По его словам, предновогодние вечеринки могут стать источником потенциальной новой волны.

Ранее парижские власти усилили ограничения из-за коронавируса. Продажа еды навынос и доставка алкоголя и еды с 6 ноября заканчиваются с 22:00.

С 30 октября до 1 декабря в стране действует общенациональный карантин. Не работают заведения общественного питания, кроме еды на вынос, и магазины, не входящие в список первоочередных. Запрещены передвижения из одного региона страны в другой.

Как писал NEWS.ru, глава Федерации госпиталей Франции Фредерик Валету сообщил, что в больницах не хватает мест для пациентов. Некоторых заболевших отправляют на лечение в Германию. Нагрузка на лечебные учреждения возросла в начале месяца. Наибольшие проблемы возникли в регионах Овернь-Рон-Альп и О-де-Франс.