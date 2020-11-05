Власти Парижа усилят ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d6bc3ba-1f91-11eb-b066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global look Press

В Париже с 6 ноября усиливаются ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения префектуры полиции французской столицы.

В частности, продажа навынос и доставка алкоголя и еды должна заканчиваться в 22:00, передаёт РИА Новости.

Во Франции с 30 октября действует общенациональный карантин. Он продлится до 1 декабря. В стране закрыты заведения общественного питания, а также магазины, не относящиеся к списку первоочередных. Кроме того, запрещены передвижения из одного региона страны в другой.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федерации госпиталей Франции Фредерик Валету заявил, что власти страны из-за нехватки мест в больницах намерены отправлять некоторых заболевших коронавирусом на лечение в Германию.

По словам чиновника, в последние дни серьёзно возросла нагрузка на больницы, особенно в регионах Овернь-Рон-Альп и О-де-Франс.