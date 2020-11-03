Франция перевезёт часть больных с коронавирусом в Германию

Глава Федерации госпиталей Франции Фредерик Валету заявил, что власти страны из-за нехватки мест в больницах намерены отправлять некоторых заболевших коронавирусом на лечение в Германию.
По словам чиновника, в последние дни серьёзно возросла нагрузка на больницы, особенно в регионах Овернь-Рон-Альп и О-де-Франс. Отправлять больных в другие регионы страны и в Германию начнут в ближайшие дни,
За последние сутки во Франции выявили 36 330 случаев заражения, 854 человека умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Франции в дополнение к уже действующему карантинному режиму в стране намерены ввести комендантский час в Париже. Планируется ввести его в столице и, возможно, в столичном регионе Иль-де-Франс. Ограничения на передвижение будут вступать в силу с 21:00 по местному времени (23:00 мск).