Франция перевезёт часть больных с коронавирусом в Германию

https://static.news.ru/photo/05436eca-1e23-11eb-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Poulain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Федерации госпиталей Франции Фредерик Валету заявил, что власти страны из-за нехватки мест в больницах намерены отправлять некоторых заболевших коронавирусом на лечение в Германию.

По словам чиновника, в последние дни серьёзно возросла нагрузка на больницы, особенно в регионах Овернь-Рон-Альп и О-де-Франс. Отправлять больных в другие регионы страны и в Германию начнут в ближайшие дни, сообщает La Provence.

За последние сутки во Франции выявили 36 330 случаев заражения, 854 человека умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Франции в дополнение к уже действующему карантинному режиму в стране намерены ввести комендантский час в Париже. Планируется ввести его в столице и, возможно, в столичном регионе Иль-де-Франс. Ограничения на передвижение будут вступать в силу с 21:00 по местному времени (23:00 мск).