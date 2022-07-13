Во Франции опасаются попадания своего оружия в Россию через украинцев Atlantico: Франция опасается поставлять Украине оружие, которое может оказаться в России

Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

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Эксперт в области безопасности Гийом Лаган заявил, что политики на Западе начинают сомневаться, надо ли отправлять на Украину вооружения. Сомнения вызваны опасениями, в том числе и тем, что французское и американское оружие, поставляемое Киеву, может попасть в руки российских военных, отметил он в беседе с Atlantico.

Лаган указал на снижение темпов поставок, которые осуществляют США и Европа. Есть четыре причины, считает он.

Технику перед отправкой в Киев модернизируют, на что требуется некоторое время. Это — во-первых. Во-вторых, украинским военнослужащим следует научиться пользоваться незнакомым для них оружием. В-третьих, на Западе начинают пустеть склады с боеприпасами, при том, что в России есть мощный военно-промышленный комплекс, который позволяет вовремя пополнять запасы. Четвертой причиной Лаган назвал то, что во Франции и США начинают опасаться попадания сложной военной техники НАТО через ВСУ к российской армии.

Ранее стало известно, что США достигли той критической точки в поставках оружия Украине, когда дальнейшая помощь может угрожать их собственной безопасности, сообщает газета Washington Times со ссылкой на военных экспертов. По мнению одного из них, надежность поставок Киеву оставляет желать лучшего, а боеприпасы и вовсе не доходят до фронта, что в итоге требует более строгого контроля и взвешенной политики в отношении помощи Украине.