Власти Украины подготовили девять сценариев конфликта с Россией

Военно-политическое руководство Украины подготовило девять сценариев развития конфликта с Россией, что обеспечивает безопасность государства, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. При этом власти исходят из того, что война уже идёт, передаёт «Украина 24».

Осуществлено стратегическое планирование, 9 сценариев рассматривается. По ним (сценариям. — NEWS.ru.) подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны, — подчеркнул он.

По его словам, на следующей неделе на Украину прилетит министр обороны Соединённых Штатов Остин Ллойд. По итогам его визита будут определены формы взаимодействия между двумя странами.

Что касается современного военно-политического руководства Украины, то могу сказать одно, что первое — мы исходим из того, что война уже идёт, а второе — что она может пойти по пути эскалации и приобрести, например, вид полномасштабного конфликта, — добавил Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе, является «нормандский формат» с участием Германии, Франции, России и Украины.