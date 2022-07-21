Власти США отозвали запрос об экстрадиции из Франции россиянина Винника

Фото: Юрий Малинов/ТАСС

Александр Винник

США отозвали запрос об экстрадиции из Франции россиянина Александра Винника, сообщил ТАСС французский адвокат российского гражданина Фредерик Бело. По его словам, такое решение может быть обманным маневром с целью последовательного перемещения Винника сперва в Грецию, а оттуда в Соединенные Штаты.

США отозвали на минувшей неделе свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году, — сказал Бело.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу американских властей. В начале 2020 года он был экстрадирован во Францию, где суд признал его виновным в отмывании денег посредством незаконно созданной биржи криптовалют. Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч.

Позднее сообщалось, что Европейский суд по правам человека запретил французским властям экстрадировать Винника в Грецию, а оттуда в США, где ему грозит более 50 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Адвокат отметил, что Париж и Афины «в полной секретности» спланировали передачу Винника. Защите о готовящейся выдаче известно не было, но ее удалось предотвратить подачей апелляции в ЕСПЧ утром 29 июня.