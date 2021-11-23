Власти Молдавии выделят средства для погашения долга перед «Газпромом»

Правительство Молдавии выделит бюджетные средства «Молдовагазу» для погашения долга «Газпрому», заявил вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, пишет РИА Новости. По его словам, это решение в финальном чтении одобрит парламент республики в четверг. На данный момент долг перед российской компанией составляет $74 278 446,91.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 млрд леев, из них 1,4 млрд будет выделено «Молдовагазу», — сказал Спына.

Он также сообщил, что правительство уведомит «Газпром» о своих намерениях в письме. По его словам, властям нужно больше времени, чтобы перевести средства в соответствии с законодательством.

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания прекратит поставки газа в Молдавию через 48 часов, если не получит платёж, приходящийся на 22 ноября.

Как сообщалось, власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. По словам бывшего президента республики Игоря Додона, новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет и это является катастрофой для населения. По его мнению, население не сможет оплачивать услугу по такому тарифу и без компенсаций в подобной ситуации не обойтись.