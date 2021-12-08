Власти Луганска призвали Украину добиться от России поставок угля

Администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских воастей, обратилась к министру по реинтеграции временного оккупированых территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от РФ возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо властей Луганска.

С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС, — говорится в послании.

В Лугаской администрации уточнили, что ТЭС работает на угле марки антрацит. Это топливо можно доставлять только из РФ, поскольку в настоящее время отсутствуют железнодорожные подходы с территории Украины.

Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины с 2014 года.

На Украине в преддверии зимы возникли серьёзные проблемы в энергетике. В первую очередь это коснулось незватки угля для теплоэлектростанций. Это было связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.

По словам лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, энергетический кризис на Украине был создан искусственно. За это несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём. Они признали кризисную ситуацию, но встали на колени перед Белоруссией и просят о предоставлении аварийных перетоков электроэнергии.