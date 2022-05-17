Власти Латвии разорвут соглашение о культуре с Россией

Рига, Латвия / Фото Victor Lisitsyn/Global Look Press

Власти Латвии собираются разорвать подписанное в 2002 году соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры, пишет Delfi. Рига инициирует его расторжение через три месяца в чрезвычайном порядке. Целью документа было расширение сотрудничества в ряде сфер культуры и искусства, а также взаимодействие между культурными учреждениями и творческими союзами.

Мы полностью приостановили любое сотрудничество с режимом Путина до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, — заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис.

Документ в 2002 году был подписан министерствами культуры двух стран.

Ранее МИД Латвии официально уведомил российское посольство о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора с Россией о памятных сооружениях и памятникахю Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Эта статья регламентирует как соцподдержку ветеранов, так и сохранение советских памятников.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Инициаторы законопроекта об отмене действия этой статьи заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.