Власти Кривого Рога сообщили о взрыве Власти Кривого Рога сообщили о взрыве после объявления воздушной тревоги

Фото: t.me/dsns_telegram

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв, сообщил в Telegram глава городского совета обороны Александр Вилкул. Подробностей произошедшего он не привел.

Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — предупредил он местных жителей.

О взрыве в городе также заявили «Зеркало недели» и «Суспiльне». В Днепропетровской области, как и в других регионах южной и центральной частей Украины, звучит воздушная тревога.

Глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в ночь на 26 сентября сообщал о работе в регионе ПВО. Подробностей он не приводил. Украинские издания, в частности «Зеркало недели» и ТСН, также заявляли о работе ПВО в Одесской и Николаевской областях.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении украинского военного аэродрома Долгинцево в Кривом Роге. По его словам, в ночь на 25 сентября на территории объекта гремели взрывы с последующей длительной детонацией. Минобороны России эту информацию не комментировало. Поддубный подчеркнул, что в криворожском аэропорту базируются украинские истребители МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Именно они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.