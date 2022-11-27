Власти Кривого Рога сообщили о ракетных обстрелах города

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В Кривом Роге произошла серия ракетных ударов, сообщает в Telegram глава военной администрации города Александр Вилкул. Он призвал местных жителей срочно спрятаться в укрытиях. Подробности об атаках не раскрываются.

Кривой Рог — ракетная атака. Прячьтесь в укрытиях, — написал Вилкул.

В настоящий момент в Днепропетровской области Украины, равно как и в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, объявлена воздушная тревога.

24 ноября издание Klymenko Time сообщило, что в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Кроме того, в местных СМИ также рассказали о взрывах в Славянске Донецкой области. Ранее в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Как сообщил позднее Telegram-канал «Типичный Кривой Рог», прозвучавшие взрывы — это плановые работы украинских саперов.

Ранее стало известно, что в Одессе прогремела серия взрывов. При этом местные власти не объявили воздушную тревогу. Мэр города Геннадий Труханов также не сообщал о том, что была объявлена воздушная тревога.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ним энергетическим объектам 23 ноября. В военном ведомстве уточнили, что по результатам обстрела российская армия достигла поставленной цели, поразив все назначенные объекты. По информации министерства, удар наносился высокоточным оружием большой дальности.