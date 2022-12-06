Власти Косово до конца года подадут заявку на вступление в ЕС

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Вьоса Османи

Власти Косово до конца текущего года намерены подать заявку на вступление в Евросоюз, заявила президент непризнанной республики Вьоса Османи. Перед саммитом ЕС — Западные Балканы она подчеркнула, что страна рассчитывает на всеобщую поддержку. По словам Османи, ЕС пора «переходить от слов к делу», передает ТАСС.

Я здесь как лидер одной из самых проевропейских стран. Мы показали это в действии, когда речь идет о проевропейских действиях. Нам нужно, чтобы ЕС перешел от слов к действиям, таким как либерализация виз в ЕС. Это встреча между ЕС и Западными Балканами, а не переговоры между Косово и Сербией, — сказала Османи.

Она добавила, что сербский президент Александр Вучич продолжает руководствоваться «старым мышлением». Османи призвала его определиться, какую сторону он занимает: «украинскую или российскую».

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке зимой 2008 года. Регион в течение последних лет активно пытается стать членом международных организаций. В частности, речь идет об Интерполе и ЮНЕСКО.

Ранее сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Брюссель рекомендовал руководству страны признать независимость Косово и ввести санкции в отношении РФ ради возможности однажды вступить в Евросоюз. Глава правительства рассказала об этом по итогам встречи с постпредставителем ЕС Эммануэлем Жофре. Она указала на противоречивость этих требований, так как Сербию призывают отказаться от собственных территорий, но также хотят, чтобы Белград осудил Москву за действия на Украине.