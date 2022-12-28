Власти Киева: более 300 тысяч жителей по-прежнему остаются без света

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 300 тысяч жителей Киева по-прежнему остаются без света, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» первый замглавы администрации города Николай Поворозник. По его словам, в некоторых районах Киева продолжаются экстренные отключения электричества. Тем не менее он подчеркнул, что ситуация постепенно стабилизируется.

Нам удалось за последнее время стабилизировать ситуацию с электроэнергией в городе Киеве. Однако еще по состоянию на сегодняшний день в столице существуют аварийные отключения электроэнергии в разных районах. В частности, на утро 28 декабря без электроэнергии в городе Киеве остается более 300 тысяч потребителей, — рассказал Поворозник.

Также он сообщил, что в некоторых районах украинской столицы отсутствует теплоснабжение и водоснабжение. В особенности это касается жителей многоэтажных домов.

По состоянию на вечер 26 декабря без электричества на Украине оставались около 9 млн человек, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил также, что дефицит электроэнергии продолжает сохраняться, однако количество и продолжительность отключений сокращаются.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.