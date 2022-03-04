Власти Италии приступили к заморозке активов российских олигархов
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:57, 05 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Власти Италии приступили к процедуре заморозки €140 млн активов российских олигархов, сообщил глава МИД страны Луиджи Ди Майо, пишет РИА Новости. Уже известно, что санкции коснутся яхт основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко.
Италия приступила к операциям по наложению ареста на имущество российских олигархов примерно на 140 млн евро. Это люди в окружении Путина, которые терпят крупный ущерб от санкций, потому что это единственный способ убедить его думать, вместо того чтобы продолжать это нападение, — заявил Ди Майо.
Как сообщалось, российские миллиардеры Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко включены в санкционный список Евросоюза, принятый в связи с событиями на Украине Накануне яхта «Леди М» Мордашова была задержана в порту Империи, а яхта «Лена» Тимченко — в Сан-Ремо.
3 марта власти ФРГ конфисковали 156-метровую яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. По информации издания, была конфискована в городе Гамбург на севере Германии.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США создаст специальную группу для расследования деятельности российских олигархов. Он добавил, что Соединённые Штаты на примере европейских партнёров предпримут все усилия для конфискации имущества россиян, нажитого неправедным путём. Президент уточнил, что речь идёт о «яхтах, роскошных квартирах и частных самолётах».