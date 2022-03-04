Власти Италии приступили к заморозке активов российских олигархов

Власти Италии приступили к процедуре заморозки €140 млн активов российских олигархов, сообщил глава МИД страны Луиджи Ди Майо, пишет РИА Новости. Уже известно, что санкции коснутся яхт основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко.

Италия приступила к операциям по наложению ареста на имущество российских олигархов примерно на 140 млн евро. Это люди в окружении Путина, которые терпят крупный ущерб от санкций, потому что это единственный способ убедить его думать, вместо того чтобы продолжать это нападение, — заявил Ди Майо.

Как сообщалось, российские миллиардеры Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко включены в санкционный список Евросоюза, принятый в связи с событиями на Украине Накануне яхта «Леди М» Мордашова была задержана в порту Империи, а яхта «Лена» Тимченко — в Сан-Ремо.

3 марта власти ФРГ конфисковали 156-метровую яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. По информации издания, была конфискована в городе Гамбург на севере Германии.