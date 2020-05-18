Власти Испании введут повсеместный масочный режим

https://static.news.ru/photo/d9883278-993b-11ea-9bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанские власти обяжут граждан страны носить маски во всех общественных местах. До настоящего времени масочный режим действовал только на транспорте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское министерство здравоохранения. Центральные власти уже договорились с правительствами автономных сообществ об ужесточении масочного режима. Ношение медицинского аксессуара будет обязательным во всех местах, где невозможно гарантировать минимальную дистанцию между людьми в два метра. В ближайшее время Минздрав официально объявит о новых правилах.

Ранее российский врач Александр Мясников назвал соблюдение дистанции лучшим средством профилактики коронавируса, передавал NEWS.ru. По словам медика, если человек допускает близкие контакты, никакие маски ему не помогут.