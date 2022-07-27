Власти Херсона раскрыли новые подробности удара по Антоновскому мосту Замглавы ВГА Херсона Стремоусов: Антоновский мост после ночных ударов закрыт, но не разрушен

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Антоновский мост в Херсоне

Антоновский мост в Херсоне в результате ночного обстрела получил повреждения и сейчас полностью закрыт для движения, пишет ТАСС. С таким сообщением выступил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Он отметил, что полностью мост не разрушен, вопреки последним сообщениям украинских пабликов.

По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр, — сказал Стремоусов.

Отметим, что по Антоновскому мосту проходит основная магистраль, которая соединяет город Херсон с левым берегом Днепра. Он регулярно оказывается под обстрелами со стороны ВСУ с тех пор, как регион стал неподконтрольным Киеву.

На прошлой неделе украинские войска ударили по мосту из американских систем залпового огня HIMARS, тогда мост уже получил первые повреждения. Сейчас Антоновский мост находится на ремонте.