Власти Харькова заявили об уничтожении всей энергоинфраструктуры города Мэр Харькова Терехов: вся энергоинфраструктура города была уничтожена

Фото: МЧС Украины

Вся энергетическая инфраструктура Харькова была уничтожена еще в марте текущего года, заявил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, ситуация с электроэнергией в городе остается крайне напряженной.

Ситуация очень и очень напряженная, потому что у нас нет собственной генерации, — сказал Терехов.

Градоначальник отметил, что после уничтожения всей энергоинфраструктуры город «живет по графикам отключения электроэнергии». По его словам, у большинства харьковчан отсутствует электричество примерно по четыре часа в сутки.

Ранее Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремел взрыв. Спустя две минуты он также написал еще о нескольких происшествиях. На каких именно объектах звучали взрывы, глава Харькова не уточнил. До этого в городе была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Двумя днями ранее Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. О каком именно объекте идет речь, градоначальник не уточнил. Утром 21 мая он предупреждал, что в городе звучит воздушная тревога. После этого произошел взрыв, известно об одном пострадавшем.