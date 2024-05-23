Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

Фото: МЧС Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале, что в городе прогремел взрыв. Спустя две минуты он также написал еще о нескольких происшествиях. На каких именно объектах звучали взрывы, глава Харькова не уточнил.

В Харькове взрыв, — констатировал Терехов.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации на 10:30 по московскому времени, в Харькове звучит воздушная тревога. Сирены также взвыли в Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Двумя днями ранее Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. О каком именно объекте идет речь, градоначальник не уточнил. Утром 21 мая он предупреждал, что в городе звучит воздушная тревога. После этого произошел взрыв, известно об одном пострадавшем.

17 мая в Харькове раздались два взрыва. Они были зафиксированы в 00:11 и 00:13 мск. По сведениям украинского официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Харьковской области звучала рекордное время. Сирену включили в 08:15 мск и не отключали почти весь день.