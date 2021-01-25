Власти Греции запретили митинги в стране до 1 февраля

https://static.news.ru/photo/6e896532-5fb0-11eb-a890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Греческая полиция на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запретила до 1 февраля 2021 года проводить митинги с участием свыше 100 человек. Нарушителей оштрафуют на крупную сумму — юрлиц на €5 тысяч, физлиц на €3 тысячи.

При принятии решения авторы инициативы учли «исключительно важную причину интересов общества, касающихся защиты здоровья людей и неотложных мер по устранению серьёзных рисков распространения COVID-19».

Решением начальника полиции Греции запрещаются с 06:00 сегодняшнего дня (07:00 мск) (26 января 2021 года) до 06:00 1 февраля 2021 года все публичные собрания под открытым небом, в которых участвуют более 100 человек, — пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков.

28 января в Афинах сотрудники образования, студенты и учащиеся собирались провести шествие против закона, предложенного властями страны. Кроме того, граждане недовольны политикой чиновников в данной сфере. Документ меняет порядок приёма в вузы, предусматривает создание специальной «университетской полиции».

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России приняло решение открыть въезд в страну для граждан Финляндии, Индии, Вьетнама и Катара. Для них сняли ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Открыты воздушные границы с этими государствами. Также послабление касается людей с видом на жительство.