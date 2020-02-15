Германия останется частью «ядерного зонтика», заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, государство нуждается в увеличении военных расходов до 2% ВВП.
В 2020 году глава Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж закроет Европу «ядерным зонтиком». Республика запустила модернизацию своего ядерного арсенала, который
Накануне американские военные в ответ на запрос сенаторов заявили, что гиперзвуковое оружие Штатов оснастят ядерными боеголовками. Об этом рассказал руководитель Стратегического командования США Чарльз Ричард.
В настоящее время Пентагон разрабатывает ракеты, способные развивать скорость свыше шести тысяч километров в час. По предварительным данным, они смогут достигать верхней точки атмосферы Земли и оставаться вне досягаемости систем ПВО и ПРО.
Ранее NEWS.ru писал, что ВВС США свернули программу разработки гиперзвукового оружия из-за нехватки средств. В проекте бюджета расходы на эти цели были сокращены на треть. Руководство ВВС приняло решение направить все имеющиеся средства на реализацию другой программы — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air-Launched Rapid Response).
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