https://static.news.ru/photo/4094aaea-5004-11ea-927f-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Германия останется частью «ядерного зонтика», заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, государство нуждается в увеличении военных расходов до 2% ВВП.

В 2020 году глава Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж закроет Европу «ядерным зонтиком». Республика запустила модернизацию своего ядерного арсенала, который насчитывает 300 боеголовок. На программу, рассчитанную до 2025 года, было выделено €37 млрд, около 12% всего военного бюджета на ближайшие семь лет. В данный момент Франция обладает «ядерной диадой», то есть воздушными и морскими средствами доставки, но полагается в основном на субмарины, пишет ТАСС.

Накануне американские военные в ответ на запрос сенаторов заявили, что гиперзвуковое оружие Штатов оснастят ядерными боеголовками. Об этом рассказал руководитель Стратегического командования США Чарльз Ричард.

В настоящее время Пентагон разрабатывает ракеты, способные развивать скорость свыше шести тысяч километров в час. По предварительным данным, они смогут достигать верхней точки атмосферы Земли и оставаться вне досягаемости систем ПВО и ПРО.

Ранее NEWS.ru писал, что ВВС США свернули программу разработки гиперзвукового оружия из-за нехватки средств. В проекте бюджета расходы на эти цели были сокращены на треть. Руководство ВВС приняло решение направить все имеющиеся средства на реализацию другой программы — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air-Launched Rapid Response).