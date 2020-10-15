Власти Германии готовятся ужесточить меры по сдерживанию COVID-19

https://static.news.ru/photo/40a1bc2a-0eaf-11eb-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителями администраций земель ФРГ представители федеральной и региональной власти согласовали новые критерии для ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса.

На совещании было принято решение снизить порог для введения жёстких ограничений с 50 до 35 случаев заражения на 100 тыс. человек, пишет «Газета.Ru».

Мы договорились об этой профилактической отметке, потому что мы видели, как быстро может произойти рост с 35 до 50 на сто тысяч, когда уже нужно вводить ограничения, — заявила канцлер.

Также Меркель добавила, что сейчас Германия не может себе позволить повторения весеннего сценария, так как последствия будут значительно более ощутимыми, поэтому цель властей — «сделать всё, чтобы удержать динамику заболеваемости».

Во всём мире с начала пандемии коронавируса было зафиксировано более 38 млн случаев заражения COVID-19, скончались от заболевания более 1 млн человек. В Германии за последние сутки было выявлено 5132 новых случая заражения, умерли 43 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России с начала пандемии медицинские специалисты провели более 52,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа.