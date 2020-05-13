Власти Франции представили план помощи для сферы туризма

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Медицинские специалисты из Мадрида и Барселоны научились выявлять симптомы COVID-19 по коже. Для этого они провели несколько опытов.

У 19% пациентов, над которыми проводили эксперимент, на теле появлялись следы, похожие на обморожение. Подобная реакция наблюдается у людей, не лечащих коронавирус в течение 12–20 дней. Она свидетельствует о лёгком...