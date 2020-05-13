Европа

Власти Франции представили план помощи для сферы туризма

15:16, 14 мая 2020 15
Фото: Christophe Morin via www.imago-i /Global Look Press

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о том, что правительство страны подготовило план помощи для сферы туризма. Он рассчитан на €18 млрд.

Туризм столкнулся с худшим для него испытанием в современной истории, спасение этого сектора — это наш национальный приоритет. Это беспрецедентная, массивная помощь. Но она необходима, — отметил политик.

Власти страны начали снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 11 мая 2020 года, информирует «Интерфакс».

NEWS.ru информировал ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной повторной изоляции из-за коронавируса.

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